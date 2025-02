Gas serra, il Giappone ridurrà le emissioni del 60% entro il 2035

MeteoWeb

In Giappone il governo ha approvato un nuovo piano energetico di base, sottolineando gli obiettivi del Paese per ridurre le emissioni di gas serra del 60% nell’anno fiscale 2035 e del 73% nell’anno fiscale 2040, rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2013 conclusosi a marzo 2014, per raggiungere la neutralità carbonica nel calendario 2050. Nel frattempo, si prevede che l’energia nucleare rappresenterà circa il 20% della produzione energetica totale del Giappone nell’anno fiscale 2040, più o meno allo stesso livello dell’obiettivo dell’anno fiscale 2030 del 20-22%. Le fonti di energia rinnovabili rappresenteranno circa il 40-5% del mix energetico del Paese nell’anno fiscale 2040, quasi il doppio del 22,9% registrato nell’anno fiscale 2023, secondo il piano.

