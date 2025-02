Tre gatti uccisi e gettati in un tombino: l’AIDAA mette sul piatto 1.000 euro per individuare i responsabili

MeteoWeb

“Sulla vicenda dei tre gatti uccisi e gettati in un tombino nel comune di Carmignano in Toscana interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che ha deciso di proporre una ricompensa di 1.000 euro a chiunque sia in grado con la sua testimonianza rilasciata alle forze dell’ordine secondo le modalità di legge di far individuare, denunciare e condannare in via definitiva i responsabili di tale gesto orrendo e criminale”. L’Associazione AIDAA inoltre in un breve comunicato ricorda che: “il fatto che un gatto abbia il capo mozzato può voler dire diverse cose, o una vendetta, o un gesto dimostrativo ma non escludiamo a priori le piste dei riti esoterici compiuti da qualche gruppo di idioti adoratori di satana o di qualche altro strano feticcio!”

