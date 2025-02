Gennaio 2025 “il più caldo mai registrato a livello globale, nonostante La Niña”

MeteoWeb

“Gennaio 2025 è un altro mese sorprendente, proseguendo il trend di temperature record osservato negli ultimi due anni, nonostante lo sviluppo delle condizioni di La Niña nel Pacifico tropicale e il temporaneo effetto di raffreddamento sulle temperature globali“. Il Servizio Copernicus per i Cambiamenti Climatici (C3S), implementato dal European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto della Commissione Europea e finanziato dall’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte delle osservazioni riportate si basa sul dataset di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Gennaio 2025 – temperatura dell’aria superficiale e della superficie marina

Temperature globali

Secondo il report di Copernicus, gennaio 2025 è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 13,23°C, 0,79°C sopra la media del periodo 1991-2020 per gennaio;

è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 13,23°C, 0,79°C sopra la media del periodo 1991-2020 per gennaio; Gennaio 2025 è stato 1,75°C sopra il livello preindustriale ed è stato il diciottesimo mese negli ultimi diciannove in cui la temperatura media globale dell’aria superficiale è stata superiore di oltre 1,5°C rispetto al livello preindustriale;

Il periodo degli ultimi 12 mesi (febbraio 2024 – gennaio 2025) è stato 0,73°C sopra la media del 1991-2020 e 1,61°C sopra la media stimata del periodo 1850-1900 utilizzata per definire il livello preindustriale.

Europa e altre regioni

La temperatura media sulla terraferma europea per gennaio 2025 è stata di 1,80°C, 2,51°C sopra la media del periodo 1991-2020 per gennaio, il secondo gennaio più caldo dopo gennaio 2020, che è stato 2,64°C sopra la media;

Le temperature europee sono state maggiormente sopra la media del 1991-2020 nel sud e nell’est Europa, compresa la Russia occidentale. Al contrario, sono state inferiori alla media in Islanda, Regno Unito e Irlanda, nella Francia settentrionale e nella Fennoscandia settentrionale;

Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state maggiormente sopra la media nel Nord/Est e Nord/Ovest del Canada, in Alaska e in Siberia. Sono state inoltre sopra la media nel Dud dell’America del Sud, in Africa e in gran parte dell’Australia e dell’Antartide;

Le temperature sono state notevolmente inferiori alla media negli Stati Uniti e nelle regioni più orientali della Russia, Chukotka e Kamchatka. Anche la Penisola Arabica e l’Asia sudorientale continentale hanno registrato temperature inferiori alla media.

Temperatura della superficie marina

La temperatura media della superficie marina (SST) per gennaio 2025 tra 60°S e 60°N è stata di 20,78°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,19°C sotto il record di gennaio 2024;

Le SST sono state inferiori alla media nel Pacifico equatoriale centrale, ma vicine o superiori alla media nel Pacifico equatoriale orientale, suggerendo un rallentamento o un arresto della transizione verso condizioni di La Niña. Le SST sono rimaste insolitamente elevate in molti altri bacini oceanici e mari.

Gennaio 2025 – Situazione idrologica

Gennaio 2025 ha visto condizioni prevalentemente più umide della media in alcune regioni dell’Europa occidentale, così come in parti dell’Italia, della Scandinavia e dei Paesi Baltici; le forti precipitazioni hanno portato a inondazioni in alcune aree;

Al contrario, condizioni più secche della media si sono stabilite nel nord del Regno Unito e dell’Irlanda, nella Spagna orientale e a nord del Mar Nero;

Al di fuori dell’Europa, le condizioni sono state più umide della media in Alaska, Canada, Russia centrale e orientale, Australia orientale, Africa sud-orientale e Brasile meridionale, con regioni che hanno sperimentato inondazioni e danni associati;

Condizioni più secche della media si sono verificate nel sud-ovest degli Stati Uniti e nel nord del Messico, nell’Africa settentrionale, in Medio Oriente, in Asia centrale, nella Cina orientale, così come in gran parte dell’Africa meridionale, dell’America del Sud meridionale e dell’Australia.

Gennaio 2025 – Il ghiaccio marino

L’estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto il valore più basso mai registrato per gennaio, con un valore inferiore del 6% rispetto alla media, praticamente pari a gennaio 2018;

Nella regione artica, le anomalie nella concentrazione del ghiaccio marino sono state ben al di sotto della media nel settore canadese orientale, compresa la Baia di Hudson e il Mare del Labrador, e nel Mare di Barents settentrionale;

L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata inferiore del 5% rispetto alla media e quindi relativamente vicina alla media rispetto agli ultimi anni recenti. Ciò contrasta con i valori record o quasi record osservati nel 2023–2024;

Nella regione antartica, le concentrazioni di ghiaccio marino sono state superiori alla media nel Mare di Amundsen e generalmente miste in altri settori oceanici.

