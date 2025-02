Germania, l’energia eolica offshore cresce ma gli obiettivi 2030 slittano

MeteoWeb

I parchi eolici nel Mar del Nord e nel Mar Baltico hanno fornito più elettricità in Germania lo scorso anno, portando l’energia eolica offshore al 5,9% della produzione elettrica totale tedesca nel 2024. Secondo i dati del settore, nel 2024 l’energia eolica offshore ha generato un totale di 25,7 terawattora (TWh) di elettricità, rispetto ai 23,5 TWh dell’anno precedente. Alla fine del 2024 in Germania erano in funzione 1.639 turbine eoliche offshore con una capacità totale di circa 9,2 gigawatt (GW). Nel corso dell’anno sono state collegate per la prima volta alla rete elettrica 73 turbine per un totale di 742 megawatt.

Secondo le associazioni industriali, l’obiettivo legale di espansione di almeno 30 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030 sarà raggiunto solo nel 2031. Le ragioni sono i ritardi nell’ampliamento della rete e la flessibilità prevista dalla legge nella realizzazione dei progetti eolici offshore. Invece, l’obiettivo del 2035 di almeno 40 GW sarà raggiunto un anno prima.

