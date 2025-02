MeteoWeb

Alle 15:10 ora locale di oggi è iniziata l’eruzione del vulcano Sakurajima, in Giappone. I media locali riportano un pennacchio alto circa un km le cui ceneri si sono riversate in direzione Sud/Est. Il livello di allerta rimane al livello 3 e restano in vigore le restrizioni vi accesso al vulcano. Il Sakurajima è situato sull’omonima penisola della prefettura di Kagoshima, nell’area sud-occidentale del Paese.

