Giappone, enorme incendio boschivo a Ofunato: distrutti 600 ettari | VIDEO

I Vigili del Fuoco stanno lottando per contenere un incendio boschivo che continua a imperversare in più località nella prefettura di Iwate, nel Giappone nordorientale. Almeno 10 case sono state danneggiate nelle città di Sanriku e Akasaki. La Polizia afferma che l’incendio si sta diffondendo in alcune aree della città di Ofunato. La città afferma che l’incendio ha bruciato più di 600 ettari. I funzionari della città hanno emesso un ordine di evacuazione per 2.060 residenti nell’intera area di Ryori di Sanriku e 54 persone nel distretto di Attari di Akasaki.

Le autorità meteorologiche hanno emesso avvisi per aria secca per la costa meridionale della prefettura di Iwate da martedì 18 febbraio mentre oggi è stata emanata un’allerta per vento forte. Una raffica di vento di circa 65km/h è stata osservata nella città di Ofunato.

