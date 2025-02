Giappone nella morsa del gelo: neve record e rischio valanghe | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di freddo che sta investendo il Giappone da 2 settimane non accenna a placarsi, colpendo in particolare le regioni settentrionali del Paese. L’Agenzia meteorologica nazionale ha lanciato nuovi allarmi per ulteriori nevicate abbondanti, con rischi concreti di valanghe e strade ghiacciate. Le regioni affacciate sul Mar del Giappone sono abituate a inverni rigidi, ma quest’anno la situazione sta raggiungendo livelli eccezionali.

Nevicate senza precedenti e disagi per la popolazione

In diverse città si stanno registrando accumuli di neve record. Ad Aomori (immagini nella gallery) sono caduti quasi 5 metri di neve, mentre a Niigata e Tadami il manto nevoso ha superato i 3 metri. Queste condizioni estreme hanno causato gravi interruzioni del traffico e incidenti mortali. A Nagaoka, la neve ha invaso anche i marciapiedi, creando difficoltà nei trasporti e nella mobilità quotidiana.

Le stazioni sciistiche tra turismo e pericoli

Nonostante il gelo, le località sciistiche continuano ad attirare numerosi turisti, specialmente stranieri, grazie alla qualità della neve e ai paesaggi spettacolari. Tuttavia, il persistere delle bufere rende le escursioni pericolose, aumentando il rischio di valanghe sulle montagne. Le autorità meteorologiche hanno invitato alla massima prudenza, soprattutto nelle zone montuose dove il rischio di smottamenti è elevato.

Previsioni meteo: il freddo allenta la presa?

Dopo il picco del freddo registrato nei giorni scorsi, le previsioni indicano un lieve miglioramento a partire dal 25 febbraio. L’afflusso di aria gelida dovrebbe attenuarsi, portando temperature più miti su gran parte del Paese e un progressivo ritorno alle medie stagionali. Tuttavia, nelle zone montuose del Centro e del Nord si prevedono ancora accumuli di neve fino a 30 cm nelle prossime 24 ore.

