Giappone, neve da record sull’isola di Hokkaido: scuole e aeroporti chiusi | FOTO

Una nevicata da record si è verificata oggi sull’isola principale settentrionale del Giappone, Hokkaido, interrompendo il traffico e causando disagi e la chiusura degli aeroporti. Il governo della prefettura di Hokkaido ha affermato che sono state osservate nevicate da record soprattutto nelle regioni orientali dell’isola, tra cui Obihiro e Kushiro, i cui uffici comunali hanno ricevuto decine di chiamate di aiuto da parte di conducenti i cui veicoli si erano bloccati nella neve. A Obihiro, è stata rilevata una nevicata da record di 130 centimetri.

La prefettura ha affermato che parti di autostrade e strade principali sono state chiuse e che i servizi ferroviari nelle aree interessate sono stati sospesi. Le piste sono state chiuse a causa della neve negli aeroporti di Obihiro e Kushiro, mentre decine di voli in entrata e in uscita da Hokkaido sono stati cancellati, colpendo migliaia di persone.

Circa 370 scuole hanno annullato le lezioni oggi in tutta Hokkaido, secondo la prefettura. La neve ha anche causato la chiusura di uffici postali e altri servizi di distribuzione, ritardando le consegne all’interno di Hokkaido e verso destinazioni in tutto il Giappone. I funzionari di Hokkaido hanno invitato i residenti e i visitatori a portare pale e vestiti caldi nei loro veicoli nel caso in cui si fermassero nella neve.

La forte nevicata e le interruzioni del traffico sono arrivate proprio mentre inizia un popolare festival della neve a Sapporo, nell’Hokkaido meridionale, sebbene la città non abbia dovuto affrontare gravi interruzioni. Finora non sono stati segnalati feriti o danni gravi.

Ancora neve nelle prossime 24 ore

L’agenzia meteorologica giapponese ha affermato che due potenti sistemi di bassa pressione si stanno muovendo su entrambi i lati dell’arcipelago giapponese, mandando aria fredda nella regione. L’agenzia ha previsto fino a 1 metro di neve nel Giappone nordoccidentale e altri 50 centimetri a Hokkaido nelle prossime 24 ore.

