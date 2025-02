Giornata Mondiale del Malato: il convegno “La speranza tra ragione, sentimento e fede”

MeteoWeb

In occasione della XXXIII Giornata Mondiale del Malato, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha promosso e organizzato il Convegno “La Speranza Tra Ragione, Sentimento e Fede”, un importante momento di approfondimento e di confronto sul tema proposto per il 2025 dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute: “la speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). Al Convegno, che si è svolto presso l’Aula Colombo del Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi (Via Isocrate 19, Milano), hanno preso parte importanti rappresentanti del mondo ecclesiastico, della salute e della ricerca, tra cui tanti professionisti dell’ASST G. Pini-CTO, per ricordare l’importanza della parola di Speranza per trasmettere un atteggiamento di vicinanza emotiva e di positività nella malattia.

“Abbiamo sperimentato tutti, in particolare in tempo di pandemia, quanto possa essere dolorosa l’esperienza della solitudine, a maggior ragione in una condizione di fragilità e di malattia, e quanto sia fondamentale il supporto umano quando si è più vulnerabili. Spesso i gesti e le parole possono portare speranza e forza per superare momenti di buio più assoluto: perciò mi rivolgo a tutti voi che ogni giorno vi prendete cura delle persone, e in particolare di persone malate e fragili, per esortarvi a continuare a portare avanti quest’”Arte” da declinare nella pratica clinica-assistenziale quotidiana, vissuta nella relazione empatica con sapienza e nel rispetto dei valori spirituali, etici e deontologici”, ha dichiarato la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale in apertura della Giornata.

“E’ un onore ospitare questo convegno presso il Polo Riabilitativo FFO che è il luogo di recupero funzionale delle persone con disabilità – ha aggiunto il Prof. Antonio Frizziero, Direttore Dipartimento Riabilitazione ASST Pini-CTO – La speranza dei nostri pazienti passa non solo attraverso le competenze mediche, riabilitative e assistenziali, ma anche tramite l’attenzione alla persona, ai buoni rapporti umani e a spazi piacevoli”.

Gli interventi

A seguire, gli interventi i relatori hanno approfondito il concetto di speranza in senso religioso, etico e scientifico. “Nella malattia la poesia può essere il mezzo per la costruzione di una nuova trama di senso ed aiutare ad essere ancora padroni del significato della vita”, ha dichiarato Mons. Dario E. Viganò Vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, che ha letto una poesia di Pablo Neruda, mentre Mons. Pier Francesco Fumagalli, Dottore Emerito Biblioteca Ambrosiana e Presidente Associazione Insieme per Prendersi Cura, Milano, ha analizzato le similitudini nelle varie culture religiose legate al concetto di speranza: “la speranza è anche obbiettivo di solidarietà in un cammino unitario eppure plurale verso un’umanità unificata”.

Dopo un interessante parallelo tracciato da Don Paolo Fontana, Responsabile della Pastorale della Salute della, Diocesi di Milano, fra il concetto di scienza e il concetto di speranza, il Dott. Giovanni Muttillo, Direttore UOC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie e Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne dell’ASST Pini-CTO, ha presentato il volume “La Scienza per la Pace. Messaggio di Papa Francesco” (Editoriale Romani), di cui è uno degli autori, insieme a Mons. Dario E. Viganò.

“Nel cambiamento d’epoca che stiamo vivendo esiste un legame indissolubile fra i concetti di Scienza, Cultura e Speranza, le riflessioni sulla promozione della pace attraverso la scienza incoraggiano a superare le polarizzazioni e a costruire ponti tra le diverse discipline per raggiungere un equilibrio sostenibile”, ha dichiarato il Dott. Muttillo, che ha fatto un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramo – Atri.

In conclusione, Don Claudio Dell’Orto, Cappellano Polo Riabilitativo FFO, ASST Pini-CTO, malato di Parkinson, ha reso una toccante testimonianza del suo percorso di fede e di speranza raccolto nel suo libro “Incontro alla Pasqua. Itinerario di speranza nella malattia”: “un anno fa ho accolto la proposta di provare a mettere per iscritto la mia esperienza di malattia di Parkinson, la preziosità della mia vita che rimane per me un dono di opportunità di cresciuta interiore da condividere con gli altri”.

“Il Papa nel suo messaggio ci dice di essere angeli di speranza e messaggeri di Dio tutti insieme medici e malati”, ha dichiarato nelle riflessioni conclusive Don Simone Fioraso, Cappellano ASST Pini-CTO, prima della celebrazione della messa da parte di S.E. Mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale Diocesi di Milano, con la partecipazione del Coro Gospel Rejoice.

