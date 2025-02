Domani è il Giorno della Marmotta, attesa per le “previsioni meteo” di Phil

MeteoWeb

Punxsutawney Phil, la famosa marmotta della Pennsylvania, è stata da sempre un simbolo di previsioni meteo stagionali negli Stati Uniti, celebrata ogni anno durante il “Giorno della Marmotta“, il 2 febbraio. Dal 1887, il piccolo roditore è diventato un’icona nazionale, con il pubblico che attende con ansia il momento in cui emergerà dalla sua tana per determinare se vedrà la sua ombra. Secondo la tradizione, se Phil vede la sua ombra, ci saranno 6 settimane in più di inverno; se non la vede, si prevede un’arrivo anticipato della primavera. Ma quanto sono accurate le previsioni di Phil?

Le “previsioni meteo” di Phil

La tradizione di Punxsutawney Phil risale a 138 anni fa, eppure la sua tecnica di previsione è rimasta invariata. Ogni 2 febbraio, i membri del “Punxsutawney Groundhog Club” svegliano la marmotta all’alba e osservano se proietta un’ombra. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, non è necessario che Phil veda la sua ombra; basta che la proietti per lanciare la sua profezia invernale.

Tuttavia, l’affidabilità delle previsioni di Phil lascia molto a desiderare. Secondo i registri del club, che vanno dal 1886 al 2024, la marmotta ha predetto 108 volte un inverno prolungato e solo 21 volte una primavera anticipata. Questo significa che le sue previsioni hanno una precisione di circa il 39%, un valore ben al di sotto della media casuale. Un altro studio, che ha preso in esame il periodo dal 2012 al 2021, ha rivelato che la percentuale di successo di Phil è solo del 40%, secondo i dati forniti dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Un confronto con i meteorologi

Come si confronta Punxsutawney Phil con i meteorologi umani? Secondo Tim Roche, meteorologo di Weather Underground, la percentuale di successo di Phil è significativamente inferiore a quella delle previsioni climatiche. “Se Phil ha ragione solo il 39% delle volte, è molto peggio rispetto a una previsione basata su dati climatologici“, ha spiegato Roche a Live Science. “Anche lanciare una moneta ti darebbe una probabilità di successo del 50%, quindi sarebbe meglio affidarsi a una moneta piuttosto che alle previsioni della marmotta“.

David Unger, meteorologo del National Weather Service, ha dichiarato a Live Science che una previsione accurata delle condizioni meteorologiche è considerata buona quando la percentuale di successo supera il 60%. In altre parole, se la previsione di un meteorologo ha una precisione del 60% o superiore, si può considerare un buon risultato. Quindi, purtroppo, sembra che Phil non avrebbe una carriera promettente presso il National Weather Service.

La tradizione del Giorno della Marmotta e le previsioni meteo

Mentre il Giorno della Marmotta rappresenta una tradizione amata da molti e un’opportunità per celebrare l’arrivo della primavera, la realtà delle sue previsioni è tutt’altro che affidabile. Sebbene l’osservazione della marmotta possa essere divertente e portare con sé un po’ di magia stagionale, le sue previsioni non sono basate su dati scientifici e dovrebbero essere prese con molta cautela. Quindi, anche se Phil dovesse vedere la sua ombra quest’anno, non c’è motivo di aspettarsi che l’inverno duri 6 settimane in più.

Punxsutawney Phil è una parte affascinante della cultura popolare, ma se si tratta di stabilire quando arriverà la primavera, è meglio affidarsi alle previsioni meteo tradizionali, basate su modelli scientifici e osservazioni più accurate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.