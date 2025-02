Un incontro raro: giovane indigeno di tribù isolata raggiunge una comunità | VIDEO

MeteoWeb

Un giovane appartenente a una tribù indigena isolata si è avvicinato a una comunità fluviale nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, ma è tornato volontariamente alla sua gente meno di 24 ore dopo. Lo hanno riferito le autorità brasiliane, sottolineando l’importanza della protezione di questi gruppi vulnerabili. L’incontro è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 19:00 ora locale, nella comunità di Bela Rosa, situata lungo il fiume Purus, nella regione sud-occidentale dell’Amazzonia. Riprese video ottenute dall’Associated Press mostrano il giovane a piedi nudi, in apparente tranquillità e in buono stato di salute, mentre trasportava due tronchi di legno.

Gli abitanti del luogo ritengono che il giovane stesse cercando del fuoco. In un video registrato con uno smartphone, si vede un residente che cerca inutilmente di spiegargli come usare un accendino. Subito dopo l’incontro, funzionari dell’agenzia brasiliana per gli affari indigeni, la Funai, sono arrivati sul posto e hanno accompagnato il giovane in una struttura vicina per garantire la sua sicurezza e il suo benessere.

Gli altri dettagli

Secondo una dichiarazione rilasciata venerdì dalla Funai, il giovane è tornato volontariamente nella foresta giovedì pomeriggio. Per garantire la sua salute, un team di professionisti sanitari è stato inviato per valutare le condizioni del giovane ed eventuali malattie. Inoltre, le autorità hanno rafforzato la sorveglianza per impedire a persone esterne di raggiungere l’area dove si trova la tribù isolata.

Il Brasile segue una politica di non contatto attivo con queste comunità, limitandosi a stabilire aree protette e monitorate, come Mamoriá Grande, situata vicino al luogo dell’incontro. L’obiettivo è preservare la cultura e la sopravvivenza di questi gruppi, riducendo al minimo il rischio di interferenze esterne che potrebbero comprometterne l’integrità.

VÍDEO: indígena isolado fez contato voluntário com moradores da comunidade ribeirinha Bela Rosa, em Lábrea, às margens do Rio Purus. O momento foi registrado nesta quarta-feira (12) Leia a matéria completa aqui: https://t.co/T0HBdbqnjP pic.twitter.com/9bFo89s82t — Portal Amazônia (@PortalAmazonia) February 14, 2025

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.