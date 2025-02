Gli Yamna, alla scoperta delle radici delle culture europee

MeteoWeb

Un recente studio genetico pubblicato su Nature ha gettato nuova luce sulle origini del popolo Yamna, ritenuto uno dei principali diffusori delle lingue indoeuropee e un elemento chiave nella formazione genetica delle popolazioni europee. Secondo gli scienziati dell’Università di Harvard, dell’Hartwick College e della Grand Valley State University, gli Yamna avrebbero avuto origine a Mykhailivka, in Ucraina, tra il 3635 e il 3383 a.C.

I ricercatori hanno analizzato il DNA antico di 435 individui provenienti dalla steppa pontico-caspica e dalle regioni circostanti, includendo popolazioni precedentemente non campionate. I risultati suggeriscono che gli Yamna, un popolo di pastori nomadi vissuti tra il 3500 e il 2500 a.C., abbiano avuto un ruolo centrale nella formazione genetica degli europei centrali e settentrionali, contribuendo tra il 40% e il 60% del loro patrimonio genetico.

Gli Yamna sono noti per l’introduzione del carro trainato da buoi e per le sepolture a tumulo, caratteristiche che si diffusero in molte culture europee. La loro lingua e la loro eredità culturale si ritiene abbiano dato origine ai principali rami delle lingue indoeuropee, tra cui latino, greco, sanscrito, celtico e germanico.

Uno dei gruppi di ricerca, guidato da Iosif Lazaridis e David Anthony, ha individuato tre sottogruppi distinti degli Yamna: il cline Caucaso-basso Volga, il cline Volga e il cline Dnipro. In particolare, il primo avrebbe contribuito per circa l’80% all’ascendenza Yamna e per il 10% a quella della popolazione anatolica.

Un secondo team di studiosi, coordinato da Alexey Nikitin e David Reich, ha sequenziato il DNA di 81 individui, rivelando che gli Yamna si diffusero in due ondate migratorie, mescolandosi con le popolazioni locali. La scoperta del primo individuo geneticamente riconducibile a questa cultura a Mykhailivka conferma l’ipotesi dell’origine ucraina di questa popolazione.

Questi risultati rivoluzionano la nostra comprensione delle radici culturali e genetiche dell’Europa, evidenziando l’importanza degli Yamna nella diffusione di lingue, innovazioni tecnologiche e tradizioni ancestrali in tutto il continente.

