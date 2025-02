Google ridimensiona gli obiettivi di diversità, equità e inclusione

MeteoWeb

Google ha recentemente ridimensionato i suoi obiettivi di assunzione legati a diversità, equità e inclusione (DEI), seguendo l’esempio di altre aziende statunitensi. Questa decisione, comunicata ai dipendenti tramite email, fa seguito a un ordine esecutivo del Presidente Trump mirato a limitare le iniziative DEI nei contractor governativi. Google, fornitore di tecnologia e servizi al governo federale, inclusa la sua divisione cloud, ha modificato il proprio rapporto annuale 10-K, eliminando la dichiarazione di impegno a integrare DEI in ogni attività aziendale.

L’azienda ha dichiarato di rimanere impegnata a creare un ambiente di lavoro con pari opportunità, precisando che la revisione dei programmi DEI è in corso, anche in risposta a recenti decisioni giudiziarie e ordini esecutivi. Questa modifica arriva dopo che diversi CEO del settore tecnologico hanno espresso sostegno al Presidente Trump. Anche altre grandi aziende, come Meta, Amazon, Disney, McDonald’s e Ford, hanno ridotto o abbandonato i programmi DEI.

