Google celebra San Valentino 2025 con un dolcissimo Doodle

Oggi, 14 febbraio 2025, San Valentino, Google ha deciso di festeggiare la giornata degli innamorati con un Doodle speciale e goloso. L’illustrazione raffigura una serie di deliziosi cioccolatini decorati con glassa e fragole, disposti in modo da formare la parola “Google“. Il tutto è circondato da dolcetti a forma di cuore, praline e truffle colorati, creando un’atmosfera calda e romantica.

Doodle di Google per San Valentino 2025

Questo Doodle rappresenta perfettamente lo spirito di San Valentino, una festa dedicata all’amore e agli affetti più cari. Ogni anno, il 14 febbraio, milioni di persone in tutto il mondo scambiano messaggi d’amore, regali simbolici e dolciumi per esprimere i propri sentimenti. Il cioccolato, protagonista dell’immagine di oggi, è da sempre uno dei doni più amati e scelti per questa occasione speciale. Non solo per il suo gusto irresistibile, ma anche per il suo valore simbolico, legato al piacere e alla condivisione.

Google ha una lunga tradizione di Doodle tematici per San Valentino, spesso caratterizzati da illustrazioni dolci e messaggi positivi. Quest’anno, con la scelta di cioccolatini artistici e dettagliati, il motore di ricerca ha voluto rendere omaggio a una delle tradizioni più dolci della festa.

La storia di San Valentino

Ma perché proprio il 14 febbraio? La storia di San Valentino affonda le radici nell’antichità, con diverse leggende legate a questo giorno. Una delle più famose racconta di San Valentino di Terni, un vescovo romano che, nonostante i divieti imposti dall’Imperatore Claudio II, continuava a celebrare matrimoni tra giovani innamorati. Per questo, fu imprigionato e giustiziato il 14 febbraio del 269 d.C. Da allora, la sua figura è stata associata all’amore e alla protezione delle coppie.

Con il Doodle di oggi, Google invita tutti a celebrare l’amore in ogni sua forma, che sia per un partner, per un amico o per la famiglia.

