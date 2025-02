Grandinata apocalittica in Argentina, violento temporale sorprende Mar del Plata | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale con grandine ha sorpreso i residenti del Sud di Mar del Plata, in Argentina, causando gravi danni materiali. Auto distrutte, alberi abbattuti e interruzioni dell’energia elettrica sono stati alcuni degli effetti immediati di questa tempesta inusuale, che è iniziata verso le 19 ora locale e si è protratta per diversi minuti. Il fenomeno ha colpito principalmente zone come Bosque Peralta Ramos, San Jacinto, San Patricio, Faro Norte e Punta Mogotes, con chicchi di grandine di circa 4 cm di diametro che hanno causato danni significativi alla città.

L’impatto di questo fenomeno meteorologico è stato così severo che in meno di un’ora la Protezione Civile ha ricevuto oltre 150 chiamate di emergenza a causa dei danni. In vari quartieri, la caduta di rami e alberi ha ostacolato il traffico e, in alcuni casi, i veicoli sono stati intrappolati sotto cavi ad alta tensione abbattuti. I danni sono stati particolarmente gravi a Bosque Peralta Ramos, dove sono stati abbattuti oltre 20 alberi e le autorità hanno dovuto impiegare tutte le risorse disponibili per affrontare l’emergenza. Nonostante la portata dei danni, la tempesta è passata rapidamente, permettendo una pronta risposta dei servizi di emergenza.

Secondo Alfredo Rodríguez, responsabile della Protezione Civile di Mar del Plata, la tempesta non ha colpito solo la città, ma anche la zona di Sierra de los Padres. Inoltre, è stato segnalato che l’approvvigionamento elettrico in vari quartieri è stato interrotto a causa della caduta di cavi di media tensione.

Argentina, violenta grandinata a Mar del Plata

Tempesta in Argentina, grandinata eccezionale a Mar del Plata

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.