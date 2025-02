Green Deal, Bruxelles pianifica tagli radicali alle regole verdi dell’UE: le proposte

MeteoWeb

La Commissione europea proporrà tagli profondi al regolamento di rendicontazione ambientale dell’Unione europea nel tentativo di ridurre la burocrazia e dare una spinta all’economia in difficoltà del blocco, secondo una sezione di una bozza della prossima legislazione omnibus ottenuta da POLITICO. In uno dei primi importanti pezzi di legislazione della nuova Commissione, un’ampia schiera di aziende potrebbe essere esentata dal rispetto delle norme di rendicontazione della sostenibilità aziendale, portando solo le aziende più grandi sotto i regolamenti, come indica il documento trapelato. I requisiti per monitorare le violazioni ambientali e dei diritti umani nelle catene di fornitura globali delle aziende, nel frattempo, potrebbero essere notevolmente ridotti con le modifiche proposte.

La proposta attesissima sarà un sollievo per molte aziende preoccupate di dover soddisfare complicati standard di rendicontazione verde, molti dei quali lamentano sovrapposizioni e richiedono grandi investimenti per garantire la conformità. Ma è probabile che i gruppi verdi e di centro-sinistra si oppongano a molti dei cambiamenti, scatenando una lotta nel Parlamento europeo e tra i Paesi membri.

“Se confermato, questo è sconsiderato“, ha affermato Maria van der Heide, responsabile della politica UE presso la ONG ShareAction. “Le leggi sulla sostenibilità progettate per affrontare le crisi più urgenti (crisi climatica, violazioni dei diritti umani, sfruttamento aziendale) vengono cancellate a porte chiuse e a una velocità record. Questa non è semplificazione, è pura deregolamentazione”.

I dettagli

Previsto per il 26 febbraio, il disegno di legge omnibus mira a semplificare tre delle principali regole del Green Deal europeo che interessano le aziende: la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), che obbliga le aziende a rendicontare il loro impatto sull’ambiente e la loro esposizione al rischio climatico; la direttiva sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale (CSDDD), che richiede loro di indagare e affrontare gli abusi dei diritti umani e ambientali nelle loro violazioni della catena di fornitura globale; e la tassonomia UE, che definisce cosa conta come investimento sostenibile.

Secondo la bozza trapelata, la Commissione suggerisce di apportare otto modifiche alle regole di due diligence per annacquarle in modo significativo, tra cui chiedere alle aziende di esaminare solo i loro fornitori diretti e non più avanti lungo le loro catene di fornitura.

Le modifiche alla CSRD, nel frattempo, vedrebbero l’attuazione della legge ritardata di un anno e implicherebbe che solo le aziende più grandi, quelle con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato, dovrebbero conformarsi. In base alla legislazione vigente, le norme si sarebbero applicate alle società quotate con un minimo di 50 dipendenti e un fatturato annuo di 8 milioni di euro a partire dal 2026.

Se approvata, quest’ultima modifica significherebbe che l’ambito di applicazione della CSRD e della CSDDD diventerebbe lo stesso, cosa che le aziende e i Paesi membri hanno chiesto.

POLITICO ha riferito venerdì 21 febbraio che una precedente bozza dell’omnibus aveva incluso l’eliminazione della cosiddetta regola della “doppia materialità” nella CSRD, che richiede alle aziende di riferire sul loro impatto sull’ambiente, non solo sui rischi che il cambiamento climatico pone alla loro salute finanziaria, come nei più tradizionali standard di rendicontazione della sostenibilità. La sezione trapelata della bozza di legge non fa tuttavia menzione della doppia materialità.

Una volta approvate, le modifiche proposte richiederanno l’approvazione dei Paesi membri nel Consiglio dell’UE e dei legislatori nel Parlamento europeo.

Proposto il rinvio della carbon tax

Bruxelles propone di rinviare di un anno, al 2027, l’attuazione del Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (Cbam) e di esentare dai suoi vincoli i piccoli importatori di merci. La proposta fa parte del pacchetto omnibus come parte della semplificazione della cosiddetta carbon tax. Secondo una bozza visionata dall’ANSA, la Commissione Ue intende spostare la data di inizio della vendita dei certificati Cbam al 2027 e introdurre una soglia a 50 tonnellate di prodotto per anno civile entro la quale le aziende, ad eccezione di elettricità e idrogeno, possono essere esentate dall’acquisto dei certificati di carbonio.

Il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere è già in vigore nella sua fase transitoria da ottobre 2023 applicandosi solo ai settori di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. La fase definitiva dovrebbe entrare in vigore solo a partire dal 2026, ma nella proposta di semplificazione l’obbligo di acquisto dei certificati entrerà in vigore soltanto a partire da febbraio 2027 per dare alle aziende più tempo per adeguarsi.

Il Cbam obbliga le aziende europee all’acquisto di certificati di CO 2 relativi ai prodotti importati dai Paesi terzi in maniera speculare a quanto già viene fatto all’interno dei confini Ue tramite il mercato europeo del carbonio (l’Ets). Bruxelles assicura nel documento che “la soglia fissata esenterà la stragrande maggioranza degli importatori dagli obblighi previsti” dal Cbam “mantenendo” tuttavia integro l’obiettivo di ridurre le emissioni facendo pagare i grandi importatori.

Due diligence ridotta

La legge originale sulla due diligence, approvata nel 2024 e destinata a essere implementata gradualmente solo a partire dal 2027, richiede alle aziende di analizzare a fondo le proprie catene di fornitura per identificare e intervenire sulle attività che danneggiano l’ambiente e violano i diritti umani. In base alle nuove norme proposte, tali obblighi verrebbero radicalmente ridotti.

Le aziende non dovrebbero più guardare oltre i fornitori con cui hanno un rapporto commerciale diretto. La frequenza con cui dovrebbero monitorare i fornitori verrebbe ridotta da annuale a una volta ogni cinque anni.

Ciò “ridurrebbe significativamente gli oneri non solo per le aziende interessate, ma anche per i loro partner commerciali, spesso PMI, che rischiano di essere destinatari di richieste di informazioni (dettagliate) come parte di queste attività di monitoraggio“, afferma il testo. Inoltre, le aziende non sarebbero più costrette a interrompere tale rapporto con i fornitori che non migliorano il proprio comportamento.

La Commissione desidera inoltre eliminare l’attuale regime di responsabilità a livello UE, al fine di “ridurre il rischio di contenzioso” per le aziende. Ciò significherebbe che le società ritenute responsabili per violazioni ai sensi della CSDDD esisterebbero solo in base alle leggi nazionali.

La bozza attenua anche il requisito originale per le aziende di mettere in atto un piano di transizione per il cambiamento climatico.

Il testo modifica anche le regole su come i Paesi membri dovrebbero multare le aziende non conformi, rimuovendo un requisito dalla regola esistente che prevede che la multa sia collegata al fatturato di un’azienda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.