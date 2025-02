Greenpeace in azione alla FAO: protesta alla vigilia della COP16Bis di Roma | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Alla vigilia dell’apertura della Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (COP16Bis) di Roma, questa mattina Greenpeace è entrata in azione davanti alla sede della FAO per mandare un messaggio ai delegati dei governi che, da domani fino al 27 febbraio, si riuniranno al summit organizzato dalle Nazioni Unite. “Sei grandi tessere da domino alte da tre a quattro metri ciascuna, raffiguranti alcune specie viventi, esseri umani inclusi, e una banconota di dollari statunitensi, sono state disposte nel prato antistante l’edificio e accompagnate da alcuni striscioni per chiedere il rispetto degli impegni finanziari sulla protezione della natura. Tra i messaggi in italiano esposti dagli attivisti e delle attivisti di Greenpeace: “se cade la natura, casca il mondo” e “Mantenete le promesse, salvate la natura”, si legge in una nota.

“L’installazione del domino fuori dalla sede dei negoziati simboleggia ciò che accade alla biodiversità quando i governi non agiscono: la distruzione a cascata degli ecosistemi naturali da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza”, dichiara Martina Borghi, campaigner Foreste di Greenpeace Italia. “I leader mondiali devono fermare la perdita di biodiversità trasformando le promesse in azioni. È il momento di mettere sul tavolo finanziamenti adeguati e immediati: senza azioni concrete, la natura continuerà a scomparire. I leader globali devono arginare e invertire questa tendenza e mettere sul tavolo soldi veri, perché le sole promesse non valgono a niente”.

I dettagli

Da martedì 25 a venerdì 27 febbraio, Greenpeace seguirà i negoziati della COP16Bis a Roma con una propria delegazione internazionale. Domani mattina manifesterà inoltre davanti alla FAO, insieme al Gruppo Locale di Greenpeace Roma e ad altre associazioni e movimenti ecologisti e sociali che aderiscono alla rete Climate Pride. Sono in programma un flashmob e una performance artistica che simuleranno una “COP della natura” per chiedere di rafforzare la tutela della biodiversità in occasione del vertice ONU. L’appuntamento è alle ore 10.30 in piazzale Ugo La Malfa.

Greenpeace, protesta alla vigilia della COP16Bis

