Groenlandia, lo stop all’estrazione dell’uranio potrebbe rilanciare un progetto

La società mineraria che blocca la licenza per il deposito di Kvanefjeld in Groenlandia spera che un nuovo governo revochi il divieto di estrazione dell’uranio, dopo le elezioni del mese prossimo, potenzialmente ringiovanendo uno dei più grandi progetti di terre rare al mondo. Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso un rinnovato interesse nell’acquisizione dell’isola artica, strategicamente importante. In risposta ai commenti di Trump, il CEO Daniel Mamadou di Kvanefjeld Energy Transition Minerals, società che interrompe la licenza, ha affermato che la decisione “rimetterebbe sicuramente sulla mappa tutto ciò che riguarda i minerali”. Secondo Mamadou, Kvanefjeld è tra i primi tre depositi di terre rare al mondo al di fuori della Cina, in grado di fornire fino al 15% della produzione globale di componenti critici utilizzati nella fabbricazione di elettronica di consumo e armi.

Tuttavia, lo sviluppo del progetto è stato interrotto quattro anni fa in seguito all’elezione del partito Inuit Ataqatigiit, che si era impegnato a fermare il progetto Kvanefjeld a causa del suo contenuto di uranio e della vicinanza alle aree popolate. Il governo successivamente ha promulgato una legge che vieta l’estrazione da depositi con concentrazioni di uranio superiori a 100 parti al minuto. La società era vicina ad ottenere l’approvazione finale per la miniera sotto il precedente governo, ma i residenti temono che lo sviluppo possa danneggiare il fragile ambiente del Paese. Il sito si trova vicino ad un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO e a pochi chilometri da Narsaq.

