Idrogeno, nuove tecnologie e logistica portuale: l’evento a Genova

Il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME dell’Università di Genova propone una tavola rotonda sul tema “idrogeno” per discuterne diversi aspetti: il quadro normativo, le recenti prospettive sul contributo dell’idrogeno alla diversificazione energetica, l’idrogeno come strumento di indipendenza energetica, le applicazioni nei settori ferroviario, stazionario e logistico, la sostenibilità industriale, economica e geopolitica e un confronto tra soluzioni diverse per l’efficientamento energetico.

Gli obiettivi dell’evento sono:

fornire una panoramica completa delle più recenti tecnologie dell’idrogeno;

presentare casi di studio reali e applicazioni concrete in settori specifici;

discutere le sfide e le opportunità per la diffusione di queste tecnologie;

valutare la sostenibilità globale dell’idrogeno come vettore energetico;

discutere l’impatto geopolitico della diffusione di un nuovo vettore energetico;

promuovere la collaborazione tra università, industria e istituzioni per accelerare lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni sostenibili.

Programma

10:45 saluti istituzionali con:

Patrizia Perego, preside della Scuola politecnica dell’Università di Genova

Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti (tbc)

10:45 interventi alla tavola rotonda:

Francesca Bertolazzi, funzionaria amministrativa presso Regione Liguria, Dipartimento sviluppo economico, Servizio energia

Diana Fabrizi, relazioni istituzionali di ALIS – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile

Antonio Ghiglia, presidente onorario di SITAV – manutenzione e costruzione di veicoli ferroviari

Loredana Magistri, docente UniGe di Sistemi per l’energia e l’ambiente

Vittorio Olcese, amministratore delegato di Ansaldo Green Tech

Emanuele Profice, ufficio politiche europee dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

Modera: Flavio Tonelli, docente UniGe di Impianti industriali meccanici.

24 febbraio 2025, ore 10:15 -Villa Cambiaso, via Montallegro 1, Genova

