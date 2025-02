Il dramma di Ilaria Biagini commuove l’Italia

MeteoWeb

L’Italia intera è particolarmente colpita dalla tragedia di Ilaria Biagini, scienziata toscana morta prematuramente nei giorni scorsi a soli 34 anni. Non solo la sua giovane età a lasciare il segno per una morte drammatica, ma anche la sua storia: medico e ricercatore all’ospedale Careggi e al Policlinico Gemelli, Ilaria Biagini era nata a Pistoia e lavorava a Firenze. E’ morta a causa di un tumore diagnosticato nel 2022, che l’ha strappata ai suoi cari.

Tante le istituzioni che in queste ore hanno espresso vicinanza e commozione per la tragedia. Anche il governatore regionale Eugenio Giani ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio: “La Toscana piange la prematura scomparsa della giovane dottoressa Ilaria Biagini di Pistoia, in servizio al nostro ospedale di Careggi. Un dolore profondo attraversa il nostro sistema sanitario regionale che perde una professionista competente e appassionata. Esprimo il profondo cordoglio della Toscana alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta. L’impegno e il tuo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarti. Riposa in pace Ilaria”.

