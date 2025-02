Impatto ambientale nel dragaggio: confronto tra Regno Unito e Australia nel prossimo Coastal Resilience Webinar

MeteoWeb

La valutazione dell’impatto ambientale nei progetti di dragaggio sarà al centro del prossimo appuntamento della Coastal Resilience Webinar Series in programma per il 4 marzo 2025 alle ore 14:00 CET con la partecipazione di Marie Pendle esperta di HR Wallingford che presenterà uno studio comparativo su due progetti di dragaggio realizzati in ambienti molto diversi ovvero Regno Unito e Australia. “Lo studio esamina due progetti di dragaggio di entità simile in ambienti diversi. I progetti di dragaggio hanno avuto luogo a Londra e Darwin. Lo studio esamina la valutazione dell’impatto ambientale influenzabile da ambienti diversi in termini di significatività dell’impatto e richiede diverse strategie di mitigazione”, si legge.

