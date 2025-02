Un nuovo impianto risucchia CO2 dal mare in Inghilterra

MeteoWeb

Sul retro dell’acquario Sea Life a Weymouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, è stato avviato un innovativo impianto di estrazione di CO 2 dall’acqua di mare, secondo quanto riportato dalla rivista New Scientist. L’oceano assorbe quasi un terzo delle emissioni di carbonio dell’umanità. Il nuovo progetto, denominato SeaCURE, è diventato il primo nel Regno Unito – e uno dei pochi a livello mondiale – ad iniziare a eliminare la CO 2 dall’acqua di mare. Pompata nuovamente nella Baia di Weymouth, l’acqua a basso contenuto di carbonio risultante può assorbire nuova CO 2 dall’aria.

SeaCURE, finanziato da una sovvenzione di 3 milioni di sterline da parte del governo britannico, può rimuovere solo poche decine di tonnellate di CO 2 all’anno. E attualmente le sta reimmettendo nell’atmosfera, dal momento che due siti nel Regno Unito dove la CO 2 potrebbe essere iniettata nel sottosuolo per lo stoccaggio a lungo termine sono ancora in fase di sviluppo. Ma se questo progetto pilota avrà successo, gli scienziati potrebbero passare a un impianto dimostrativo in grado di rimuovere diverse centinaia di tonnellate all’anno.

Un numero crescente di impianti di rimozione del carbonio sta eliminando la CO 2 dall’aria con ventilatori e prodotti chimici. L’oceano, tuttavia, trattiene circa 150 volte più CO 2 in volume rispetto all’atmosfera, rendendolo “un punto di partenza molto più ricco e concentrato per la rimozione di CO 2 “, afferma il leader del progetto Paul Halloran dell’Università di Exeter, nel Regno Unito.

Come funziona l’impianto

Quando la CO 2 si dissolve nell’acqua di mare, il 99% di essa si trasforma in bicarbonato e ioni carbonato. SeaCURE essenzialmente scompone questi carbonati con acido, consentendo alla CO 2 di fuoriuscire per essere catturata. Per ora, il team sta dosando l’acqua di mare prelevata dai tubi di aspirazione di Sea Life con acido cloridrico disponibile in commercio. Ma una volta pienamente operativo, l’impianto genererà il proprio acido, pompando una parte dell’acqua di mare attraverso una membrana, dove una corrente elettrica la dividerà in flussi acidi e alcalini. L’acqua acida verrà aggiunta al flusso principale di acqua di mare finché il pH non raggiungerà 4, con una forza simile al succo di pomodoro. Questo ricadrà attraverso minuscoli anelli di plastica in un serbatoio di acciaio inossidabile, rilasciando CO 2 quando entra in contatto con l’aria.

Successivamente verrà aggiunto nuovamente il flusso alcalino, aumentando il pH dell’acqua prima che venga convogliata in mare per assorbire più CO 2 atmosferica. Il processo consuma fino a 10 megawattora di elettricità per tonnellata di CO 2 .

A questo ritmo, rimuovere 500 tonnellate di CO 2 all’anno consumerebbe una quantità di elettricità pari a quella di 1.850 famiglie del Regno Unito. Il team deve ridurre tale consumo al di sotto di 1 megawattora, altrimenti – spiega Halloran – “questo approccio non potrà essere portato avanti”.

Impatti ambientali

Anche gli impatti ambientali sono una preoccupazione dopo che un processo di rimozione del carbonio nel Regno Unito che ha aggiunto idrossido di magnesio all’acqua di mare al largo della costa della Cornovaglia ha scatenato proteste nel 2023 e nel 2024. SeaCURE scarica solo acqua di mare, ma finché l’acqua non assorbe più CO 2 , ha un pH elevato che, negli esperimenti, ha causato la deposizione delle uova delle cozze, un segno di potenziale stress.

