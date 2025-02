In cantiere un impianto al solfuro di litio per supportare auto elettriche Toyota

MeteoWeb

La seconda raffineria di petrolio giapponese, Idemitsu Kosan, ha in programma di costruire un impianto per il solfuro di litio, un materiale chiave per le batterie allo stato solido, nella sua raffineria di Chiba, vicino a Tokyo. Le case automobilistiche ed i fornitori di batterie in tutto il mondo si stanno affrettando a sviluppare batterie allo stato solido, considerate cruciali per le auto elettriche, più durature, più sicure e più convenienti. Il progetto si basa sulla partnership di Idemitsu con Toyota per commercializzare batterie di nuova generazione e supportare l’obiettivo del produttore giapponese di lanciare auto elettriche con batterie allo stato solido entro il 2027-2028.

Toyota mira ad introdurre le batterie per migliorare drasticamente l’autonomia di guida dei veicoli elettrici. Le batterie allo stato solido offrono anche tempi di ricarica più brevi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Idemitsu prevede di completare il nuovo impianto entro giugno 2027, con un costo stimato di 21,3 miliardi di yen (143 milioni di dollari).

