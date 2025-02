Incendi in Argentina, chiusi parchi nazionali in Cile

MeteoWeb

A causa del rischio estensione in territorio cileno degli incendi che hanno colpito diverse aree dell’Argentina, Santiago ha deciso di chiudere 2 parchi nazionali nella zona meridionale del Paese, quelli di Villarrica e di Passo Mamuil Malal, nelle regioni di Los Lagos e La Araucanía. La misura è stata annunciata dalla Corporazione forestale cilena, incaricata della lotta agli incendi boschivi, e avviene in piena stagione estiva in zone di campeggio e di ampio flusso turistico. Il direttore dell’ente Aída Baldini ha spiegato che l’incendio nella provincia di Río Negro, nel Sud dell’Argentina potrebbe raggiungere la località di Cochamó nella regione de Los Lagos, a causa del vento. L’incendio è a 1 km dal confine e ha percorso più di 4mila ettari di bosco in Argentina. L’altro focolaio è l’incendio nel parco nazionale argentino Lanín, che ha consumato 22 ettari e che si trova a 8 km dal confine del Passo Mauil Malal.

