incendi in Argentina: i roghi divampano dalla Patagonia al Nord del Paese

L’Argentina sta affrontando una grave emergenza ambientale con incendi che hanno devastato vaste aree, soprattutto in Patagonia e nel Nord del Paese. Da due mesi, gli incendi boschivi in Patagonia hanno distrutto oltre 30mila ettari, con l’intero scenario reso più drammatico dal fenomeno El Niño e dalle alte temperature. In particolare, il Parco Nazionale Lanin e il Parco Nazionale Nahuel Huapi sono tra le zone più colpite, con migliaia di ettari di foresta bruciati.

Nel Nord del Paese, la provincia di Corrientes è stata colpita da incendi che hanno distrutto tra i 200mila e i 250mila ettari, danneggiando campi e colture. Sebbene meno drammatici rispetto agli incendi in Patagonia, questi focolai hanno causato una vittima, una donna di 30 anni, morta mentre cercava di spegnere il fuoco nel suo campo. Le autorità locali, tra cui la Protezione Civile, stanno monitorando la situazione, ma la siccità e la continua propagazione del fuoco richiedono un impegno costante.

Le stime suggeriscono che la situazione potrebbe peggiorare, con l’arrivo di forti piogge che potrebbero solo parzialmente alleviare la gravità degli incendi.

