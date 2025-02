Incendi California, il Governatore chiede 40 miliardi per i danni

MeteoWeb

Il Governatore della California, Gavin Newsom, chiede al Congresso 40 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi legati agli incendi che hanno devastato Los Angeles. In una lettera di 14 pagine ai leader della Camera, Newsom spiega che le autorità locali stanno ancora valutando i danni. “Useremo i fondi in modo appropriato. Ci assicureremo che aiutino i singoli, le comunità e le attività colpite dall’incendio”, ha messo in evidenza Newsom.

