Incendi devastano la Patagonia argentina: un morto e migliaia di evacuati a El Bolson | VIDEO

MeteoWeb

Un uomo è morto e almeno un migliaio di persone sono state evacuate dopo che gli incendi boschivi hanno devastato circa 3.000 ettari vicino alla città turistica di El Bolson, nella Patagonia argentina. Lo hanno annunciato le autorità. “Oggi, gli ultimi 23 turisti rimasti nei rifugi di Anprale”, l’area naturale protetta Rio Azul-Lago Escondido, ‘sono stati evacuati’, ha annunciato su X il governo della provincia di Rio Negro, dove si trova la riserva. Un totale di 856 persone sono state trasportate da questi rifugi a El Bolson, altre 123 sono fuggite, secondo la stessa fonte. “Stiamo vivendo un’altra giornata critica”, ha dichiarato il governatore del Rio Negro, Alberto Weretilneck, in un video postato sui social network, in cui ha stimato in ‘quasi 3.000’ il numero di ettari devastati.

L’incendio è scoppiato giovedì nell’area escursionistica del Cajon del Azul, nella regione di Amprale, a circa venti chilometri a nord di El Bolson. Si è propagato rapidamente sotto l’effetto del vento e delle alte temperature dell’estate australe. Weretilneck ha denunciato “l’origine dolosa” dell’incendio.

Incendi devastanti in Patagonia argentina: c'è un morto

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.