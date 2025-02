Incendi Sicilia, prorogato lo stato d’emergenza

MeteoWeb

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani“, in Sicilia. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

