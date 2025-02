Incendio alla Raffineria Martinez: allerta in California | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio scoppiato in uno stabilimento Martinez Refining Company ha scatenato un’allerta sanitaria nella contea di Contra Costa, in California. Secondo le autorità, 6 operai sono rimasti feriti, 4 dei quali sono stati ricoverati in ospedale. L’incendio, segnalato alle 13:47 ora locale, ha inizialmente portato l’allerta al livello 3, successivamente ridotta a livello 2. Le autorità hanno consigliato ai residenti di rimanere in casa con porte e finestre chiuse per evitare l’esposizione al fumo, contenente particolato fine e altri inquinanti dannosi.

Il Bay Area Air Quality Management District ha emesso un avviso sulla qualità dell’aria per le contee di Contra Costa e Solano. Le persone con problemi respiratori sono state invitate a prestare particolare attenzione. Le strade vicine sono state chiuse e l’incendio è stato circoscritto grazie all’intervento delle squadre di soccorso. L’allerta rimarrà attiva fino alla completa risoluzione dell’emergenza.

Incendio in stabilimento della Martinez Refining Company, allerta in California

