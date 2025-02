Incidente aereo in Kazakistan: l’agghiacciante risultato delle indagini

MeteoWeb

L’aereo azero diretto in Russia che si è schiantato in Kazakistan a dicembre è stato probabilmente danneggiato da “oggetti esterni“ prima di cadere. È il risultato di un’indagine delle autorità kazake sull’incidente. Il rapporto preliminare non ha identificato il motivo per cui l’aereo è andato fuori rotta. Il Presidente azero Ilham Aliyev ha ripetutamente affermato che l’aereo è stato colpito accidentalmente da terra dalla difesa aerea russa.

