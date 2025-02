Piccolo aereo si schianta a San Paolo: 2 morti

MeteoWeb

Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato questa mattina in un campo di canna da zucchero a Quadra, una città nell’entroterra di San Paolo, in Brasile, uccidendo due membri dell’equipaggio. Secondo le informazioni della Protezione Civile, l’incidente ha coinvolto un aereo ad ala fissa. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le vittime erano già carbonizzate e il velivolo è stato trovato ancora in fiamme.

