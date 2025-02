Incidente Washington, dramma sul Potomac: trovate tutte le scatole nere, le indagini si concentrano sull’elicottero

MeteoWeb

Lungo le rive del fiume Potomac, proseguono le operazioni di ricerca e recupero dopo la tragica collisione aerea avvenuta mercoledì notte. L’incidente, che ha coinvolto un elicottero militare Black Hawk e un jet commerciale dell’American Airlines, ha causato la morte di 67 persone, sollevando interrogativi sulla sicurezza del traffico aereo nei pressi della capitale degli Stati Uniti.

Il recupero delle scatole nere

Gli investigatori hanno confermato il ritrovamento delle scatole nere sia dell’elicottero che dell’aereo di linea. Il National Transportation Safety Board (NTSB) sta analizzando i dati per ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia. Secondo Todd Inman, membro dell’NTSB, la registrazione dei dati di volo del jet era in buone condizioni e presto verrà esaminata. Tuttavia, la scatola contenente le comunicazioni vocali della cabina di pilotaggio ha subito danni da acqua, complicando l’analisi degli investigatori.

Le operazioni di recupero

Le operazioni di recupero sono state descritte come estremamente difficili e dolorose. Più di 300 soccorritori, tra cui sommozzatori e unità della Guardia Costiera, hanno lavorato incessantemente per recuperare i corpi delle vittime e i detriti dell’incidente. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Washington, John Donnelly Sr., finora sono stati recuperati i resti di 41 persone, di cui 28 identificati positivamente. La fusoliera dell’aereo dovrà probabilmente essere sollevata dal fiume per consentire il recupero delle restanti vittime.

Sicurezza del traffico aereo e fattori in gioco

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del traffico aereo attorno all’Aeroporto Nazionale Ronald Reagan, che ha temporaneamente chiuso due delle sue 2 piste per evitare il sorvolo della zona dell’incidente. La Federal Aviation Administration (FAA) ha anche imposto severe restrizioni al traffico di elicotteri nella zona. Secondo un rapporto della FAA ottenuto dall’Associated Press, un unico controllore del traffico aereo era responsabile della gestione contemporanea del traffico degli elicotteri e degli aerei in arrivo e partenza nel momento della collisione. Questa prassi, sebbene prevista nei momenti di ridotto traffico aereo, solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza nei pressi della capitale.

Le cause della collisione

Le indagini si concentrano sull’altitudine dell’elicottero e sulla sua traiettoria di volo. Le autorità hanno confermato che l’elicottero non avrebbe dovuto superare i 200 piedi di altezza al momento dell’incidente. Il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha dichiarato che l’altitudine potrebbe essere stata un fattore chiave nella collisione. Alcuni esperti suggeriscono che l’equipaggio potrebbe aver utilizzato visori notturni, che possono influenzare la percezione della distanza e dell’altitudine.

Implicazioni per il futuro

L’NTSB ha dichiarato che l’indagine potrebbe richiedere almeno un anno per essere completata, ma un rapporto preliminare è atteso entro 30 giorni. Nel frattempo, il Dipartimento dei Trasporti ha imposto nuove restrizioni sui voli di elicotteri nella zona, esentando solo quelli destinati a emergenze mediche, operazioni di sicurezza e missioni presidenziali.

Il cordoglio

L’incidente ha scosso profondamente la comunità, specialmente poiché tra le vittime vi erano studenti delle scuole della contea di Fairfax, giovani pattinatori artistici di livello agonistico e i loro genitori. I resti dell’aereo, tra cui pagine di manuali di volo e effetti personali delle vittime, sono stati trovati lungo il fiume, testimoniando la violenza dell’impatto.

La tragedia del Potomac riporta alla memoria incidenti aerei del passato, sollevando ancora una volta la necessità di una revisione delle procedure di sicurezza, della gestione del traffico aereo e dell’addestramento del personale coinvolto.

