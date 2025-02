Incontro Russia-Kazakistan per il progetto di un complesso missilistico spaziale | FOTO

MeteoWeb

Dmitry Bakanov, direttore generale di Roscosmos, agenzia spaziale russa, e Zhaslan Madiyev, Ministro dello sviluppo digitale, dell’innovazione e dell’industria aerospaziale della Repubblica del Kazakistan, hanno discusso le prospettive di cooperazione presso il cosmodromo di Baikonur. Il tema principale dell’incontro – rende noto Roscosmos – è stata la realizzazione di un progetto comune: il complesso Baiterek. L’infrastruttura terrestre per i lanci è stata creata dalla parte kazaka, mentre il promettente razzo di classe media Soyuz-5 è in fase di sviluppo presso l’impresa RCC Progress di Samara.

Il progetto è stato lanciato dai Presidenti di Russia e Kazakistan, che hanno raggiunto un accordo per creare a Baikonur un complesso missilistico spaziale con un elevato livello di sicurezza ambientale.

Attualmente, negli stabilimenti di produzione proseguono i lavori di produzione di apparecchiature tecnologiche e sono in corso i test in fabbrica di campioni e prodotti per complessi tecnici e di lancio. Sono in corso i test dei componenti del razzo Soyuz-5 e sono iniziati i lavori di costruzione e installazione per modernizzare l’infrastruttura di terra. L’inizio dei test di volo del Soyuz-5 dal complesso Baiterek è previsto per la fine del 2025.

Sono stati discussi anche i preparativi per l’imminente 70° anniversario del complesso di Baikonur. Gli eventi festivi principali si svolgeranno il 2 giugno nella città di Baikonur.

Inoltre, Dmitry Bakanov ha ispezionato i complessi di lancio e tecnici del razzo pesante Proton-M e le strutture del Centro di addestramento per cosmonauti.

