Incontro sulla sicurezza: la richiesta di sanzioni al settore energetico

“Il 16° pacchetto di sanzioni dell’Ue nei confronti della Russia deve riguardare il settore energetico russo: si tratta di un settore che avrebbe un impatto molto significativo sull’economia del Paese”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri lituano, Kestutis Budrys, nel corso di un bilaterale, tenutosi oggi a Helsinki, con la sua omologa finlandese, Elina Valtonen. Durante l’incontro, dedicato in massima misura alle questioni della sicurezza regionale, Budrys e Valtonen hanno sottolineato la necessità di aumentare ulteriormente la cooperazione in tema di sicurezza tra i Paesi del bacino baltico e di convincere gli alleati della Nato ad aumentare la spesa per la difesa.

