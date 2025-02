India, valanga travolge decine di persone: tante ancora intrappolate

MeteoWeb

Una valanga ha investito 57 operai edili in India, nei pressi del confine con il Tibet, intrappolando almeno 41 di loro, mentre 16 sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso. L’incidente è avvenuto vicino al passo di Mana, nello Stato settentrionale dell’Uttarakhand. Secondo quanto riferito dal funzionario di polizia Rajeev Swaroop, 3dei lavoratori salvati sono stati trasferiti in un ospedale militare per ricevere cure mediche, mentre le ricerche dei dispersi proseguono nonostante le difficili condizioni meteorologiche. La regione himalayana, ecologicamente fragile e fortemente colpita dal cambiamento climatico, è soggetta a frequenti valanghe.

