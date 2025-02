Indonesia, allarme eruzione sull’isola di Flores: ordinata evacuazione

In Indonesia le autorità hanno ordinato l’evacuazione di diversi centro abitati vicino al vulcano Lewotobi Laki-Laki, dopo che il livello di allerta è salito al massimo a causa dell’aumento dell’attività vulcanica. Lo scorso novembre, diverse eruzioni di questo vulcano sull’isola di Flores hanno causato 9 morti e portato alla cancellazione di molti voli da e per l’isola di Bali. L’ampliamento della zona di esclusione e l’ordine di evacuazione sono stati decisi in seguito all’aumento dell’attività del vulcano, che raggiunge un’altitudine massima di 1.703 metri. “I risultati del monitoraggio visivo e dell’attività sismica hanno mostrato un improvviso aumento dei terremoti di origine vulcanica“, “in futuro potrebbe verificarsi un’eruzione“, ha affermato il direttore dell’Agenzia geologica indonesiana Muhammad Wafid.