Infarto durante l’escursione: scialpinista muore nel Bellunese

Uno scialpinista di 69 anni, F.Z. di Chies d’Alpago, è morto d’infarto questa mattina mentre risaliva la Val Salatis, in provincia di Belluno. L’uomo si è accasciato al suolo all’improvviso ed è stato raggiunto da altri scialpinisti che erano con lui e che gli hanno praticato il massaggio cardiaco, mentre un membro del Soccorso Alpino dell’Alpago, casualmente in zona, dava le esatte coordinate all’elicottero di Treviso emergenza che si era alzato per soccorrerlo. Sbarcati con il verricello, équipe medica e tecnico di elisoccorso sono subentrati nelle manovre di rianimazione senza purtroppo poter far altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata imbarellata, caricata sulla slitta e trasportata con il quad a Malga Cate, dove attendeva il carro funebre.

