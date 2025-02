Influenza: i casi tornano a calare, possibile picco superato

MeteoWeb

In calo il numero di casi di sindromi simil–influenzali nella quinta settimana del 2025 (dal 27 gennaio al 2 febbraio) e l’incidenza torna ai livelli di “media” intensità: è quanto riporta l’ultimo rapporto RespiVirNet appena pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS. Il livello d’incidenza in Italia è pari a 16,5 casi per mille assistiti (17,4 nella settimana precedente). I casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 973.000, per un totale di circa 9.806.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. L’incidenza è stabile nelle fasce di età pediatrica e in lieve diminuzione nei giovani adulti e negli anziani. Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 43,0 casi per mille assistiti (43,7 nella settimana precedente).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.