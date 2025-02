“Le Infrastrutture e Ponte sullo Stretto di Messina: la Sicilia porta d’Europa nel Mediterraneo”: il convegno

MeteoWeb

“Connettere il territorio, favorire la progettazione di grandi opere, sviluppare metodi sostenibili per trasformare il panorama sociale, economico e turistico della Sicilia”. Venerdì 21 marzo ad Agrigento – Capitale Italiana della Cultura 2025 – istituzioni, professionisti e stakeholder saranno coinvolti nel dibattito nazionale su “Le Infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa nel Mediterraneo”. Il convegno – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento – punta l’attenzione sull’innovazione infrastrutturale per ottimizzare la mobilità e per incidere sullo sviluppo dell’Isola, ricca di potenzialità e crocevia dei flussi europei.

“Un hub di innovazione vedrà a confronto professionisti, istituzioni e stakeholder sulle avanzate tecnologie e sulle metodologie sostenibili per affrontare sfide concrete. Creare ponti fisici ma anche culturali e ridurre il gap infrastrutturale che oggi incide sulle distanze tra l’Isola, l’Italia e l’Europa, saranno i temi cruciali. Le strategie di cambiamento della Sicilia passeranno da Agrigento per approfondire i criteri innovativi di progettazione per infrastrutture sostenibili e resilienti, i materiali avanzati e la loro applicazione nelle grandi opere, le tecniche di costruzione all’avanguardia che migliorino l’efficienza e la sicurezza nei cantieri, inclusi l’uso di robotica e automazione; inoltre saranno oggetto di analisi le metodologie di realizzazione efficienti e sostenibili, le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella gestione dei progetti infrastrutturali, dalla progettazione assistita fino al monitoraggio in tempo reale delle opere, e le soluzioni smart per il monitoraggio e la manutenzione delle opere”, si legge nel comunicato.

Nella cornice dell’evento si svolgerà la Cerimonia di Premiazione del Concorso nazionale “Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, con il patrocino di quasi tutti i 106 Ordini d’Italia, delle Consulte e Federazioni: i giovani talenti sono stati invitati a partecipare al dibattito sulle infrastrutture del futuro con video ambientati nella Agrigento del 2045 nei quali “rivivono” noti autori agrigentini come Luigi Pirandello, Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia dialogando con scenari innovativi pensati per rilanciare la Sicilia Sud-Occidentale, la mobilità sostenibile, le infrastrutture intelligenti e futuristiche, il turismo culturale e i collegamenti con il resto del mondo (porto, aeroporto, ferrovie, autostrade, smart cities).

