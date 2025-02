Inquinamento, report Mal’Aria: il 96% degli italiani respira sostanze tossiche ogni giorno

MeteoWeb

Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, la qualità dell’aria in Europa continua a rappresentare una sfida complessa. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), i livelli di inquinamento restano ancora troppo elevati rispetto agli standard normativi dell’Unione Europea. La situazione appare ancor più critica se confrontata con le linee guida più stringenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo cui il 96% della popolazione urbana è esposta a livelli pericolosi di particolato fine (PM2.5), il 94% a concentrazioni eccessive di Ozono (O3), l’88% a quelle di Biossido di Azoto (NO2) e l’83% a quelle di PM10.

A fronte di questo quadro preoccupante, la nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria ambiente (AQD), che entrerà in vigore nel 2030, introduce parametri più severi, con l’obiettivo di accelerare il miglioramento delle condizioni ambientali nei vari Paesi membri. Tuttavia, l’Italia si trova ancora in una posizione arretrata nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, come dimostrano i dati raccolti nel 2024 nelle città capoluogo di provincia. Ancora una volta, emerge una tendenza negativa, con una mancanza di interventi strutturali per affrontare un problema che non è solo ambientale, ma anche sanitario ed economico. Numerosi studi internazionali evidenziano infatti che i costi sanitari derivanti dall’inquinamento si traducono in miliardi di euro ogni anno, rendendo ancora più urgente un’azione concreta e sistematica.

Il monitoraggio delle centraline urbane, sia di traffico che di fondo, conferma il superamento dei limiti giornalieri previsti dalla normativa in diverse aree del Paese. In particolare, Frosinone-Scalo registra il primato negativo con 70 sforamenti, seguita da Milano-Marche con 68 giorni oltre il limite. Nel capoluogo lombardo, altre tre centraline (Senato, Pascal Città Studi e Verziere) hanno registrato rispettivamente 53, 47 e 44 superamenti del valore massimo consentito. Situazioni critiche si rilevano anche a Verona-Borgo Milano con 66 sforamenti, Vicenza-San Felice con 64, Padova-Arcella e Venezia-via Beccaria con 61.

L’emergenza non risparmia altre città: Cremona, Napoli, Rovigo, Brescia, Torino, Monza, Treviso, Modena, Mantova, Lodi, Pavia, Catania, Bergamo, Piacenza, Rimini, Terni, Ferrara, Asti e Ravenna figurano anch’esse nell’elenco dei centri urbani dove i limiti sono stati superati in modo consistente. Ciò che emerge chiaramente dai dati non è solo il numero di giorni con valori oltre la soglia, ma anche il fatto che spesso più centraline all’interno della stessa città registrano sforamenti significativi. Questo evidenzia un problema diffuso e sistemico, che non può essere attribuito a singoli episodi o a situazioni locali isolate.

L’inquinamento atmosferico in Italia rimane quindi una questione irrisolta, aggravata dall’inerzia decisionale nel mettere in campo misure efficaci per ridurre l’impatto delle emissioni nocive. È necessaria una presa di coscienza collettiva, che coinvolga istituzioni, amministrazioni locali e cittadini, affinché vengano adottate strategie concrete per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

