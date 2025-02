“Le insuline settimanali”: la seduta scientifica all’Accademia di Medicina di Torino

MeteoWeb

Martedì 11 marzo 2025 alle ore 21 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Le insuline settimanali”. Dopo l’introduzione a cura di Paolo Cavallo Perin, Professore Medicina Interna, Università di Torino, e socio dell’Accademia di Medicina, interverrà Paolo Fornengo, Ambulatorio trapianto pancreas, Città della Salute e della Scienza di Torino. Le insuline basali sono una componente vitale della terapia insulinica in molte persone con diabete.

“La ricerca in questo ambito è stata mirata a creare insuline con azione sempre più prolungata e con minore variabilità farmacocinetica, quindi efficaci, con minore rischio di ipoglicemia e semplificazione delle somministrazioni. L’ultima frontiera adesso disponibile è rappresentata dalle insuline basali settimanali, che sono in grado di ottenere valori glicemici stabili con una riduzione delle iniezioni ed un ulteriore ridotto rischio ipoglicemico”, si legge nella nota.

