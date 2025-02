L’intelligenza artificiale per misurare l’invecchiamento del cervello: nuove prospettive per combattere l’Alzheimer

MeteoWeb

Un nuovo modello di intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare il modo in cui si studia l’invecchiamento del cervello. Secondo uno studio dell’Università della California Meridionale, pubblicato su PNAS, la rete neurale sviluppata è in grado di misurare la velocità con cui il cervello invecchia attraverso un’analisi non invasiva delle risonanze magnetiche.

A differenza dei metodi tradizionali, che si basano su un’unica scansione per stimare l’età biologica del cervello, questo nuovo approccio confronta le immagini ottenute dallo stesso individuo a distanza di tempo. In questo modo, l’IA può identificare con maggiore precisione i cambiamenti strutturali associati a un invecchiamento accelerato o rallentato.

Il modello è stato testato su oltre 3.000 adulti sani e poi applicato a un gruppo di 104 individui cognitivamente sani e 140 pazienti con Alzheimer. I risultati hanno mostrato una forte correlazione tra la velocità di invecchiamento cerebrale calcolata dall’IA e i test cognitivi eseguiti nel tempo, suggerendo che questa tecnologia potrebbe fungere da biomarcatore precoce per il declino cognitivo.

Un altro dato rilevante riguarda le differenze tra uomini e donne: l’IA ha rivelato che alcune aree del cervello invecchiano a velocità diverse nei due sessi, spiegando in parte perché le donne abbiano una maggiore incidenza di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Questo strumento potrebbe aprire nuove strade per la prevenzione e il trattamento precoce delle demenze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.