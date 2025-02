Intelligenza Artificiale: al via a Parigi il summit internazionale

MeteoWeb

Parigi ospita oggi e domani il terzo summit internazionale sull’intelligenza artificiale (IA), un evento che vede la partecipazione di leader politici e dirigenti del settore tecnologico. Tra i presenti, il vicepresidente americano, il vicepremier cinese, il cancelliere tedesco e il ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’evento, copresieduto dall’India con la presenza del premier Narendra Modi, attira circa 1.500 partecipanti al Grand Palais.

Tra le figure di spicco del mondo tecnologico, Sam Altman di OpenAI, Sundar Pichai di Google e Dario Amodei di Anthropic discuteranno delle opportunità e delle sfide dell’IA. I temi principali delle tavole rotonde includono la sicurezza informatica, il futuro del lavoro e la governance globale dell’intelligenza artificiale.

Parallelamente, è stata annunciata l’iniziativa ‘Current AI’, promossa da nove Paesi e 11 leader tecnologici con un investimento iniziale di 400 milioni di dollari, per rendere l’IA più accessibile e sicura. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l’importanza del summit per dimostrare la credibilità dell’Europa nel settore, annunciando investimenti per 109 miliardi di euro in Francia. Il summit si concluderà con una sessione plenaria tra i leader di un centinaio di Paesi, evidenziando l’impatto globale dell’intelligenza artificiale sul futuro tecnologico ed economico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.