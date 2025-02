Intesa San Paolo e Unicredit non finanzieranno un nuovo progetto GNL in Papua Nuova Guinea

MeteoWeb

Il più grande gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo, e la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) hanno dichiarato che non finanzieranno un progetto di gas naturale liquefatto (GNL) da 10 miliardi di dollari in Papua Nuova Guinea, mentre i gruppi ambientalisti fanno pressioni contro il progetto sviluppato dalla francese TotalEnergies, dall’australiana Santos e dalla statunitense Exxon Mobil. Le principali compagnie energetiche stanno riorientando la spesa su attività più redditizie nel settore del petrolio e del gas e in molti casi si stanno ritirando dagli investimenti nelle energie rinnovabili, ma devono sempre più rivolgersi a finanziatori cinesi e asiatici e usare più risorse proprie, poiché le regole di finanziamento green e la pressione dei gruppi ambientalisti spingono i finanziatori occidentali a evitare i combustibili fossili.

In una lettera datata 15 gennaio pubblicata sul sito web di Intesa e non precedentemente riportata, la banca ha affermato: “Intesa Sanpaolo non intende partecipare al finanziamento del progetto Papua LNG“. La lettera era una risposta a un gruppo di attivisti ambientalisti che avevano scritto ai finanziatori a dicembre esortandoli a non partecipare al progetto.

Intesa e ADB con sede a Manila hanno finanziato progetti simili in passato, in particolare il primo progetto Papuan LNG di Exxon avviato un decennio fa, ma da allora ADB ha smesso di finanziare iniziative upstream. “ADB non sosterrà alcuna attività di esplorazione o perforazione del gas naturale e sarà selettiva nel suo supporto al gas naturale midstream e downstream”, ha detto a Reuters Keiju Mitsuhashi, direttore energetico della banca.

Finora 13 banche e agenzie di esportazione di credito, alcune delle quali hanno finanziato un precedente progetto di GNL in Papua Nuova Guinea, hanno dichiarato che non presteranno per il nuovo progetto, tra cui Societe Generale, BNP Paribas, UniCredit, Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank.

Una decisione finale di investimento (FID) sul progetto da 5,4 milioni di tonnellate metriche all’anno, che raddoppierebbe la produzione di gas nella nazione povera del Pacifico meridionale, è stata ripetutamente ritardata. La banca francese Credit Agricole si è ritirata come consulente finanziario l’anno scorso ed è stata sostituita dal gruppo finanziario giapponese Mitsubishi UFJ. A ottobre, la Kumul Petroleum di proprietà statale della Papua, che ha l’opzione di acquistare una quota del progetto fino al 20,5%, ha dichiarato alla stampa locale che i costi erano aumentati da una previsione di 10 miliardi di dollari a una tra 13 e 18 miliardi, con una FID prevista per la fine del 2025 o l’inizio del 2026.

La scorsa settimana, il CEO di TotalEnergies Patrick Pouyanne ha affermato che i partner stanno “lavorando duramente per rimetterlo in carreggiata con un capex accettabile“.

