Grave intossicazione in una fabbrica per fuga di gas: venticinque operai in ospedale

Venticinque operai sono finiti all’ospedale di Kenithra, nel nord del Marocco, con gravi sintomi di intossicazione e asfissia del gas. Le vittime dell’incidente avvenuto mercoledì sera, lavoravano al turno serale in una fabbrica specializzata in ricambi auto nella zona industriale internazionale della città sull’Atlantico, nella regione di Rabat. Le ambulanze hanno fatto la spola con l’ospedale El-Idrissi, per molte ore, anche durante la notte. Le indagini preliminari dicono che la perdita si sarebbe verificata in uno dei capannoni chiusi del gruppo giapponese specializzato nella produzione di componenti elettrici e ricambi auto, il che ha portato alla rapida diffusione del gas e alla comparsa di sintomi di soffocamento e vertigini sui feriti. La società non ha al momento rilasciato alcuna spiegazione ufficiale sull’incidente.

