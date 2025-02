Intossicazione in Rsa, terzo anziano morto a Firenze

MeteoWeb

Un altro anziano, ospite di una Rsa a Firenze, è morto. Questo terzo decesso risale a questa mattina ed è stato comunicato al magistrato di turno. Al momento non sono state rese note le cause ma come per i primi due decessi, è verosimile che siano riconducibili a una sospetta intossicazione nei pasti. Secondo quanto emerge, la Procura ha affidato gli accertamenti alla Asl Toscana Centro.

