Meteo, gli inverni più gelidi della storia italiana: quando il gelo e la neve paralizzarono il Paese

MeteoWeb

Gli inverni più rigidi che hanno segnato la storia climatica dell’Italia, come quelli del 1928-29, 1955-56, 1984-85, 1992-93, 2005-06 e 2011-12, rappresentano eventi di eccezionale intensità sia per le temperature estreme che per le nevicate straordinarie che hanno colpito gran parte della penisola. Questi episodi condividono caratteristiche comuni, legate a dinamiche atmosferiche particolarmente intense e a un impatto che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva e negli studi climatologici. Alla base di questi eventi vi sono sempre configurazioni meteorologiche estreme, spesso caratterizzate da blocchi anticiclonici di origine nordica che hanno favorito l’afflusso di aria gelida verso l’Europa meridionale.

In più occasioni, l’anticiclone scandinavo ha svolto un ruolo chiave nel deviare le correnti fredde direttamente sull’Italia, come avvenne nei celebri inverni del 1928-29 e 1955-56. In altri casi, come nel 1984-85, fu l’anticiclone russo-siberiano a dominare la scena, portando masse d’aria gelida di origine continentale. L’interazione tra questi afflussi di aria fredda e le depressioni mediterranee ha generato nevicate abbondanti, spesso fino a quote molto basse e persino sulle coste. Alcuni episodi hanno registrato accumuli eccezionali, come i 70 cm di neve a Bari nel 1929 o i 90 cm a Milano nel 1985, testimoniando la straordinaria portata di questi fenomeni.

La durata e la persistenza del gelo hanno rappresentato un ulteriore tratto distintivo. Questi inverni non furono caratterizzati solo da ondate di freddo intense ma di breve durata, bensì da periodi prolungati di temperature sotto lo zero. Nel 1928-29, il freddo si protrasse per oltre un mese e mezzo, da gennaio a metà febbraio, mentre nel 1956 si registrarono minime record come i -26,2°C ad Anzola dell’Emilia e i -21,8°C a Torino. L’inverno del 1985 portò a valori simili, con punte di -20°C in diverse zone della Pianura Padana. Anche in epoche più recenti, il 2005-06 e il 2011-12 hanno visto temperature eccezionalmente basse, come i -18°C registrati a Perugia nel febbraio 2012.

L’estensione geografica degli eventi fu un ulteriore fattore di rilevanza. Queste ondate di gelo colpirono indistintamente tutto il territorio italiano, includendo anche regioni tipicamente meno esposte alle nevicate. Il 1928-29 fu un esempio emblematico, con accumuli di neve significativi a Roma (30 cm), Napoli (20 cm) e Bari (70 cm), mentre nel 1956 persino Palermo si trovò sotto una coltre bianca. Il 2011-12 ha probabilmente superato ogni record in alcune aree, con Cesena che ha registrato un accumulo straordinario di 200 cm di neve, un valore mai raggiunto neppure nei grandi inverni del passato.

La portata storica e climatica di questi eventi li ha resi riferimenti cruciali nella meteorologia italiana. Il 1928-29 e il 1955-56 sono spesso considerati i due inverni più rigidi del XX secolo, mentre il 1984-85 è ricordato per la famosa “nevicata del secolo” che paralizzò Milano. Alcuni di questi episodi hanno persino ispirato la cultura popolare, come nel caso di Amarcord di Federico Fellini, che rievoca il grande gelo del 1929, o la celebre canzone La nevicata del ’56, che racconta la straordinarietà di quell’evento meteorologico. Dal punto di vista climatico, gli inverni precedenti al 1950 sono spesso associati agli ultimi strascichi della Piccola Era Glaciale, un periodo caratterizzato da un raffreddamento generale delle temperature, mentre quelli più recenti dimostrano come episodi di freddo eccezionale possano verificarsi anche in un contesto di riscaldamento globale.

Le dinamiche atmosferiche ricorrenti in questi inverni estremi presentano similitudini notevoli. L’afflusso di correnti fredde da est è una costante, con retrogressioni gelide dall’Europa orientale che hanno determinato situazioni particolarmente critiche, come nel 1992-93 e nel 2005-06. Un altro elemento chiave è la presenza di vortici polari in quota, con isoterme di -30°C a 5.000 metri che hanno favorito nevicate fino a quote bassissime, come accadde nel 1956 e nel 1985. Questi meccanismi atmosferici hanno reso possibile l’avvicendarsi di inverni estremamente rigidi anche a latitudini tipicamente più miti.

Le conseguenze socio-economiche di questi episodi furono altrettanto rilevanti. Il gelo prolungato e le abbondanti nevicate causarono notevoli disagi nei trasporti, con treni bloccati e strade impraticabili per giorni, come avvenne nel 1929 sulla tratta Torino-Cuneo, dove i ritardi superarono le sette ore. Anche il settore agricolo subì danni ingenti, con gelate che distrussero intere coltivazioni, specialmente negli inverni del 1928-29 e del 1955-56. Uno degli effetti più spettacolari del gelo estremo fu il ghiacciamento dei fiumi: il Po, il più grande fiume italiano, si congelò completamente in almeno due occasioni documentate, nel 1929 e nel 1956, a testimonianza delle temperature eccezionalmente basse raggiunte in quei periodi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.