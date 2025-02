“Ionosfera-M”: la nuova frontiera dello studio del meteo spaziale

MeteoWeb

I satelliti russi “Ionosfera-M” n°1 e n°2 hanno recentemente trasmesso con successo dati cruciali sulla geosfera terrestre, contribuendo allo studio del meteo spaziale. Questi strumenti avanzati sono dotati di un sistema di misurazione diretta della ionosfera, utilizzando tecniche di sondaggio verticale basate sulle proprietà del plasma spaziale. Questo approccio consente di rilevare con estrema precisione le frequenze e i fenomeni di risonanza all’interno della ionosfera.

Uno degli obiettivi principali della missione è la creazione di una mappa globale della ionosfera, permettendo di monitorare in tempo reale le variazioni causate da eventi solari come le eruzioni solari e le tempeste geomagnetiche. Inoltre, i satelliti sono in grado di individuare strutture ionosferiche specifiche, come l’ovale aurorale, le regioni di precipitazione delle particelle cariche e le anomalie della ionosfera.

Un aspetto innovativo del progetto è l’applicazione nello studio dei terremoti. L’analisi delle variazioni ionosferiche potrebbe infatti portare allo sviluppo di metodi di previsione a breve termine, aprendo nuove prospettive nella riduzione del rischio sismico e nella protezione delle popolazioni.

