Iran, tempesta di neve avvolge Kuhrang | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di neve ha colpito Kuhrang, in Iran, causando gravi disagi. Le strade e i villaggi sono ricoperti da un manto nevoso spesso, mentre i servizi di emergenza sono in massima allerta per affrontare la situazione. Kuhrang è una regione montuosa situata nella provincia di Chaharmahal e Bakhtiari, nota per il suo clima rigido in inverno. La zona è famosa per le sue sorgenti e paesaggi naturali mozzafiato, ma le nevicate intense possono creare difficoltà per i residenti e i trasporti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.