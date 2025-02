In tutta Italia “Dams and Reservoirs Day”: gli eventi sul mondo delle dighe

MeteoWeb

Nella primavera 2024, la prima edizione della manifestazione “Dam Day – Dighe d’Italia 2024”, organizzata da ITCOLD (Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe) ebbe un successo superiore alle aspettative, registrando la partecipazione di circa 2500 persone nei 26 eventi svoltisi nella quasi totalità delle Regioni italiane a cura di 20 Partners (Società e Consorzi concessionari delle dighe, Università, Associazioni di settore). Per questo motivo ITCOLD annuncia la seconda edizione della manifestazione, denominata “Dams and Reservoirs Day”, che avrà luogo in Italia dal 28 maggio al 6 giugno 2025. Analoghe manifestazioni si svolgeranno nella maggioranza dei Paesi europei sotto l’egida di Eurcold (European Club of ICOLD).

Come nell’edizione precedente, l’iniziativa ha lo scopo prioritario di avvicinare il pubblico al mondo delle dighe e dell’uso molteplice della risorsa idrica (idroelettrico, irriguo, idropotabile, industriale, ecc.), attraverso eventi di vario tipo (visite alle dighe e agli impianti, seminari, convegni, iniziative ludiche, ecc.) che verranno messi in campo dai diversi soggetti operanti a vario titolo nel settore.

La predisposizione del programma di eventi sarà principalmente finalizzata al coinvolgimento dei giovani: studenti di scuola superiore, studenti universitari, professionisti che operano nel campo dell’ingegneria civile, geologia e ambiente.

